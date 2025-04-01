ضبط مواطنين يتعاطيان حشيش و7 سيارات ودراجات بخارية دون لوحات بالفيوم

كثّفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم حملاتها الموسعة لرصد وضبط المخالفات المرورية ورفع المركبات المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، بالتنسيق مع قسم الاشتباه والجهات المعنية بالمديرية.

وأسفرت الحملات، التي جرت تحت إشراف اللواء محمود حمدي مساعد مدير الأمن، وبرئاسة العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم أول الفيوم، والعقيد كريم محرم رئيس مباحث الاشتباه، عن ضبط مواطنين اثنين كانا يتعاطيان مخدر الحشيش داخل سيارة ملاكي، حيث جرى اقتيادهما إلى ديوان عام قسم أول الفيوم وعرضهما على النيابة المختصة.

كما تم ضبط سبع مركبات متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، شملت سيارة مخالفة لشروط التراخيص تسببت في إعاقة مرورية، وثلاث سيارات ملاكي أغلقت حارة مرورية، إضافة إلى ثلاث دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، حيث تبين أن قائد إحدى هذه الدراجات مسجل شقي خطر وكان بحوزته سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الأمن العام خلال إجازة عيد الفطر المبارك لضبط المخالفين، وفرض الانضباط المروري، والتصدي لأي أنشطة من شأنها الإخلال بالأمن العام داخل المحافظة.

