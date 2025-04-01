فريق السعادة بدمياط يوزع الكحك والورد على المرضى بالمستشفيات في ثاني أيام عيد الفطر

انتظمت العيادات الخارجية الصباحية بمستشفى رأس البر المركزي بمحافظة دمياط في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وسط إقبال كبير من الأهالي والمصطافين، في ظل متابعة مكثفة من مديرية الشؤون الصحية لضمان كفاءة الخدمات الطبية خلال الإجازة.

وجاء تشغيل العيادات وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، الذي شدد على ضرورة استمرار العمل بالمستشفى بكامل طاقته خلال العيد، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم الرعاية الصحية للمرضى دون أي معوقات.

وأجرى الخليل شريف، مدير عام إدارة المتابعة بمديرية الصحة بدمياط، زيارة مفاجئة للعيادات الخارجية صباح الثلاثاء، فيما قاد الدكتور أحمد عريف، مدير مستشفى رأس البر المركزي، جولة إشرافية شملت متابعة جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى، حيث استقبلهما الدكتورة منة محرم، المدير المناوب ومدير العيادات الخارجية، وإيمان الزيات، رئيس هيئة التمريض.

وخلال الجولة، تم التأكيد على التزام الأطباء بجداول النوبتجيات وعدم إجراء أي تغييرات إلا بتصريح رسمي، مع رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفى، ومتابعة معدلات توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان عدم حدوث أي نقص في الخدمات المقدمة للمرضى.

وفي لفتة إنسانية، واصل "فريق السعادة والدعم النفسي" بالمستشفى نشاطه خلال العيد، حيث وزّع الورود والحلوى على المرضى، وقدم البالونات للأطفال، في إطار مبادرة "افرح بالعيد وابتسم للحياة"، التي تهدف إلى تقديم الدعم النفسي للمرضى وأفراد الطاقم الطبي، تعزيزًا لمبدأ أن "المريض مسؤوليتنا حتى يتم شفاؤه".

من جانبه، شدد الدكتور محمد بدران على أهمية التنسيق المستمر بين مستشفيات المحافظة، مع رفع الجاهزية في جميع الأقسام، خاصة العنايات المركزة، وضمان إمدادات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية. كما أكد على تواصل غرفة الأزمات بمديرية الصحة على مدار الساعة، والتنسيق المستمر مع مرفق الإسعاف وبنك الدم الإقليمي، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.