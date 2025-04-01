حبس صاحب وجبات الكشري الفاسدة بالفيوم للتحريات و"الصحة" تحلل عينات

أمرت نيابة قسم الفيوم الجزئيه بمحافظه الفيوم باستمرار حبس صاحب محل كشري، كما طالبت بأخذ عينة من وجبة طواجن الكشري التي تناولتها الأسر، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم 6 اطفال .

أمرت النيابة العامة جهات التحقيق من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة أول الفيوم اولا : يحجز المدعو "نديم .ح .س .ش " لحين عرضه على النيابه، وتحريات المباحث بمعرفة الرائد أحمد السوهاجي رئيس مباحث القسم حول الواقعه وظروفها وملابساتها، وتقرير مفتش الاغذيه حول المطعم محل الشكاية وعما إذا كان مستوفي لكافة الاشتراطات الصحية من حالة المطعم وما به من مواد غذائية وصلاحيتها وطاقم العاملين بالمطعم .

كلفت النيابة في تقريرها بطلب تقرير مفتش التموين حول حالة المطعم محل الشكاية، وعما إذا كان مستوفيا لكافة الاشتراطات الصحية من حالة المطعم وما به من مواد غذائية وصلاحيتها وطاقم العاملين بالمطعم مع مراعاة مدة الحجز القانونية خشية سقوطها .

وتابعت نيابة قسم الفيوم الجزئية بمتابعة حالة المصابين وإرسال تقرير عن كافة اوراق العلاج والتقارير الطبية الخاصة بالمصابين، كما كلفت النيابة أحد المختصين من مجلس مدينة الفيوم بفحص التراخيص الخاصه بالمطعم محل الشكاية، ( مطعم كشري سعيد ) لبيان عما إذا كان مستوفيآ لكافة تراخيص المنشأة من عدمه .

أمرت النيابة بتكليف كلا من : مفتش الاغذيه، ومفتش التموين، بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمه للحفاظ على صحة المواطنين .

يذكر أن شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم بتلقيهم إستغاثة لنقل 3 أسرة مصابة بحالة تسمم غذائى إلى أقرب مستشفى.

وتبينّ إصابة 3 أسر من بينهم 6 أطفال، وبسؤالهم تبين محل إقامتهم أسرة من الحواتم وأسرة من الشط القبلي وأسرة من شارع الوابورات وجميعهم تابعين لدائرة قسم أول الفيوم، مصابين بتسمم حاد، جراء تناولهم وجبة كشرى فاسدة من أحد المطاعم الشهيرة بمدينة الفيوم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتين إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة 6 أطفال واعمارهم تتراوح ما بين ( ٩ سنوات - ١١ سنه - ٦ سنوات - ٧ سنوات - ١٠ سنوات- ٥ سنوات) ، والبالغين ( والد ووالدة ثلاثه اطفال من السته)، وبسؤال أهليه الأطفال وسؤال الاب والأم أدعى تناولهم وجبة معكرونه مجهزة "كشري" من أحد المحلات تحت مسمى"كشري سعيد" ناحية السواقي، وضبط ( صاحب المحل) وعرضه على النيابه العامه.

وبمتابعة الحالة الصحية لهم تم خروخ 5 حالات لأستقرار حالتهما الصحية من بين 8 مصابين بعد إجراء غسيل معده لهما فيما تم وضع 3 مصابيت تحت الملاحظة لعدم استقرار حالتهم ووضعهم تحت الرعاية اللازمة وعمل تقرير بحالتهم ، وجار العرض على النيابة العامة .