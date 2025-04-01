إصابة شخصين في حادث تصادم بطريق الحادثة بالقناطر الخيرية

أُصيب شخصان بإصابات متنوعة تراوحت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهما لحادث تصادم دراجة نارية تروسيكل بطريق الحادثة بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين وتقديم يد العون لهما، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف القليوبية، بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بطريق الحادثة القناطر الخيرية، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، والذي أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

فيما انتقلت أجهزة المرور، لرفع آثار الحادث على جانبي الطريق والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها،وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق