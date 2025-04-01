ads
الثلاثاء 01 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الخفير كلمة السر.. القبض على المتهم بسرقة فيلا رئيس الأهلي السابق بالجيزة

الكابتن حسن حمدي
الكابتن حسن حمدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على خفير خصوصي المتهم بسرقة فيلا الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي الأسبق بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي الأسبق يفيد بسرقة الفيلا ملكه بمنطقة شبرامنت وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين سلامة المنافذ وبعمل التحريات تبين أن الخفير وراء سرقة متعلقات رئيس الأهلي الأسبق.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

القبض علي خفير خصوصي حسن حمدي رئيس النادي الأهلي حسن حمدي رئيس الأهلي السابق مديرية امن الجيزة