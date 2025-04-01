الخفير كلمة السر.. القبض على المتهم بسرقة فيلا رئيس الأهلي السابق بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على خفير خصوصي المتهم بسرقة فيلا الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي الأسبق بالجيزة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي الأسبق يفيد بسرقة الفيلا ملكه بمنطقة شبرامنت وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين سلامة المنافذ وبعمل التحريات تبين أن الخفير وراء سرقة متعلقات رئيس الأهلي الأسبق.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.