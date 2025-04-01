حماس: 209 صحفيين فلسطينيين استشهدوا برصاص الاحتلال ويجب وقف هذا العدوان

أكدت حركة حماس، أنه تم استهداف صحفي فلسطيني وزوجته وأطفاله الثلاثة في قصف جوي بخان يونس، وهو ما يعد جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالعدوان والانتهاكات، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت حماس أن جرائم الاستهداف المتعمد والمستمر للصحفيين الفلسطينيين تعد إمعانا من حكومة نتنياهو في انتهاك القانون الدولي والإنساني، موضحا ان هناك 209 صحفيين فلسطينيين استشهدوا برصاص وقذائف وغارات الاحتلال معظمهم رفقة عائلاتهم وأطفالهم منذ بدء الحرب على غزة.

وتابعت حماس أن الاحتلال لديه دوافع انتقامية وأهداف ردع يريد إيصالها إلى الصحفيين ليمنعهم من أداء رسالتهم في نقل حقيقة مجازره بقطاع غزة، وان جرائم الاحتلال غير المسبوقة بحق الصحفيين تستدعي تحركا عاجلا من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها القضائية لوقفها ومحاسبة قادته.