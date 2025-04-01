المصري البورسعيدي يختتم تدريباته للقاء سيمبا آلت في الكونفدرالية

يختتم اليوم الثلاثاء الفريق الاول للنادي المصري البورسعيدي، تدريباته لمواجهة نظيره فريق سيمبا التنزاني ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقد عقد انيس بوجلبان المدير الفني للفريق اجتماع مع الفريق البورسعيدي للتأكيد على اللاعبين بضرورة حسم المباراة وإحراز اهداف سريعة في شباك منافسه لضمان حسم اللقاء.

وكانت قد أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني.

ويقود الطاقم حكم الساحة المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه "موديبو ساماكي" كمساعد حكم أول ، و البوركينابي " سيدو تياما " كمساعد حكم ثاني ، فيما يقوم البوركينابي " جان أوتارا " بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى " ماريا ريفيت " من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية " كارين فومو ".

جدير بالذكر أن "بوبو تراوري" كان قد سبق له إدارة مباراة المصري بالجولة الأولى لدور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة والتي جمعته بضيفه فريق إنيمبا النيجيري والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.