مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره الطريق الزراعي بالقليوبية

مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره طريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعي بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفى.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه إشارة من النجدة يفيد ببلاغ بوفاة شاب صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد أسفل طريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعي.

انتقل على الفور مباحث المركز، وبالفحص تبين وفاته، والتحفظ على الجثة بمستشفى قليوب وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.