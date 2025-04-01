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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لمراجعة التراخيض.. حملات علي المراكب النهرية بثاني أيام عيد الفطر في البحيرة

المعديات النهرية
المعديات النهرية
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وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والشركات، مع متابعة انتظام العمل في مختلف القطاعات، كما شددت على تنفيذ حملات مستمرة على مدار الساعة لمراجعة المعديات والمراكب الواقعة على المجاري المائية بنطاق المحافظة.

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وتواصل الوحدات المحلية الواقعة على المجاري المائية أعمال المتابعة اليومية والدورية للمعديات، لضمان سلامتها وصلاحيتها، ومراجعة التراخيص الصادرة لها، والتأكد من التزامها بالحمولة المقررة و المعايير المطلوبة، كما يتم التحقق من توافر عناصر الأمان والسلامة، والالتزام باشتراطات الملاحة، مع توفير وسائل الإنقاذ داخلها، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين من مستخدمي تلك المعديات بدائرة المحافظة.

وأكدت محافظ البحيرة، استمرار جهودها لضمان التزام جميع المعديات والمراكب بالضوابط والمعايير المحددة.، بما يحقق أعلى مستويات الأمان والسلامة للمواطنين.

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