طوارئ بموانئ البحر الأحمر خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر انه تم رفع درجة الاستعداد بموانئ الهيئة بالثلاث محافظات (السويس و البحر الاحمر و جنوب سيناء) خلال اجازة عيد الفطر المبارك كما شدد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة علي متابعة موقف عمل الموانئ من خلال غرفة عمليات الهيئة كما تم تنظيم العمل بنظام المناوبة لاستمرار العمل بكفائة .

على جانب أخر، أعلن المركز الإعلامي أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 5 سفن وتم تداول 4000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 437 شاحنة و 16 سيارة، وشملت حركة الواردات 200 طن بضائع، 303 شاحنة و 14 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3800 طن بضائع، 134 شاحنة و 2سيارة.

حيث شهد ميناء نويبع تداول 4000 طن بضائع و 437 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي الحسين، كوين نفرتيتي، اور وايلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1090 راكب بموانيها.

