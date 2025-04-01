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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ثاني أيام عيد الفطر.. تحرير 110 محاضر لمخابز بلدية مخالفة في البحيرة

حملات علي المخابز
حملات علي المخابز
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نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة  محمد هدية، وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، عدة حملات تموينية على المخابز بكافة مدن ومراكز المحافظة خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأسفرت الحملات عن تحرير 110 محضر تنوع مابين: نقص وزن خبز، عدم وجود سجل زيارات بالمخبز، عدم مطابقة الخبز للمواصفات المطلوبة، عدم إعلان عن أسعار رغيف الخبز، توقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو وجود عذر قهري، وتصرف في دقيق مدعم.

كما تم متابعة سير العمل بمحطات الوقود لضمان انتظام العمل، مع التأكيد على عدم وجود شكاوى من نقص المنتجات البترولية، وتم المرور على مستودعات الغاز لضمان انتظام واستقرار العمل بها.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية على المخابز والأسواق والمحلات التجارية والثلاجات والمصانع غير المرخصة، لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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