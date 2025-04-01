المحادثة السرية لإدارة ترامب: جرس إنذار للأوروبيين

إن التسريب الأمني الخطير للغاية الذي يثير قلق واشنطن منذ يوم الاثنين يكشف بشكل لا لبس فيه عن المدى غير المسبوق للازدراء والغضب الذي يكنه كبار قادة إدارة ترامب لأوروبا. وكانت التعليقات كاشفة لهذا الموقف والتي أدلى بها نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، ورئيس وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف وآخرون، بشأن ما اعتقدوا خطأً أنها دردشة سرية، تتعلق في المقام الأول بالغارات الأمريكية التي كانت مخططة آنذاك ضد ميليشيا الحوثي في اليمن.

ومن المخيف أن يناقش هؤلاء المسئولون الكبار خططًا لعملية سرية (وقعت بالفعل في ١٥ مارس) عبر قناة تجارية، تطبيق الرسائل سيجنال، وليس عبر أنظمة حكومية محمية. ومن المثير للدهشة أن الصحفي جيفري جولدبرج، رئيس تحرير مجلة أتلانتيك، كان من بين المشاركين، على ما يبدو عن طريق الخطأ ودون أن يطلب أي شيء. وكان هو الذي كشف عن محتوى هذه المبادلات في مقال نشره يوم الاثنين ٢٤ مارس.

"أكره أن يأتي الناس لإنقاذ الأوروبيين مرة أخرى"

ولكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة، عند النظر إليه من هذا الجانب من المحيط الأطلسي، هو تلك اللحظات التي يعرب فيها القادة، وخاصة فانس وهيجسيث، عن عدائهم للدول الأوروبية. وأعرب نائب الرئيس عن تحفظاته بشأن العملية المخطط لها على أساس أن حرية الملاحة التجارية في البحر الأحمر التي يهددها الحوثيون ستفيد الأوروبيين أكثر بكثير من الأمريكيين. وقال فانس "أكره أننا نأتي لإنقاذ الأوروبيين مرة أخرى"، ليجيب وزير الدفاع "أنا أتفق تماما، أنا أكره سلوك هؤلاء الأوروبيين المستغلين، إنه أمر مثير للشفقة". ويقترح مستشار الأمن القومي "حساب التكلفة المرتبطة بالعملية الأمريكية لتحميلها للأوروبيين"!

وعلى عكس ما يدعيه فانس وهيجسيث، فإن الاتحاد الأوروبي يحمي حرية الحركة في البحر الأحمر من خلال العملية العسكرية أسبيدس (التي تشارك فيها البحرية الفرنسية)، والتي أطلقت في فبراير ٢٠٢٤ وتم تجديدها للتو لمدة عام واحد من قبل مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، أصبح من الواضح بشكل متزايد للعديد من الزعماء الأوروبيين ــ حتى لو لم يجرؤ البعض حتى الآن على الاعتراف بذلك رسميا ــ أن أوروبا فقدت منذ عودة ترامب شريكها الاستراتيجي العسكري الرئيسي، والذي كان يوفر الطمأنينة كملاذ أخير للقارة بأكملها.

نهاية السلام الأمريكي

من المؤكد أن عبء الضمانات الأمنية التي قدمتها أمريكا لأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية يشكل مصدر قلق طويل الأمد في واشنطن. ولكن لم يسبق قط أن تم التعبير عن الاستياء من القارة العجوز بمثل هذا القدر من العداء كما حدث خلال فترة ولاية دونالد ترامب الثانية.

في فبراير، حذر بيت هيجسيث أوروبا من أن أمريكا لم تعد ترغب في أن تكون "الضامن الرئيسي للأمن الأوروبي". في مؤتمر ميونيخ للأمن، قال جي دي فانس إن التهديد الرئيسي لأوروبا لم يكن روسيا ولا الصين، بل "التهديد من الداخل". وقد دعم صراحة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف المناهض للاتحاد الأوروبي.

لقد أصبح الانقسام عبر الأطلسي الآن واسعًا للغاية. يتعين على أوروبا الآن أن تتعامل مع أمريكا التي تتعاون مع روسيا من وراء ظهرها، والتي تبدو مستعدة للتخلي عن أوكرانيا، والتي تعرب علانية عن رغبتها في الحصول على منطقة، جرينلاند التي تنتمي إلى أحد حلفائها الأكثر إخلاصًا، الدنمارك.

إن التصريحات التي كشف عنها أحدث تسريب أمني أمريكي من شأنها أن تفتح أعين الأوروبيين الذين ما زالوا يشعرون بالشكوك: إن فترة السلام الأمريكي، تلك الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية حين ضمنت القوة العظمى الأمريكية السلام النسبي في القارة العجوز، أصبحت وراءنا منذ زمن بعيد. لقد أصبحت أوروبا هدفًا ليس فقط لروسيا والصين، بل أيضًا للولايات المتحدة.

