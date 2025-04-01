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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بمدن أسوان

تكثيف جهود النظافة
تكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بأسوان
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 تستكمل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن أعمالها على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لإتاحة الأجواء الجمالية أمام المواطنين للإحتفال بأجازة عيد الفطر المبارك ، وذلك بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإِشغالات أولاً بأول .

تكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالمدن والمراكز بأسوان 

 

رفع أكثر من 660 طن بأحياء وسط وشرق وغرب

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين برفع أكثر من 660 طن بأحياء وسط وشرق وغرب .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بمواصلة رفع الإشغالات وجرد الأتربة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة بمختلف المناطق والأحياء السكنية .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنفيذ أعمال النظافة العامة وتحقيق السيولة المطلوبة ، والظهور المشرف والحضارى .

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز برفع التراكمات ومتابعه أعمال النظافة والإهتمام بها بكافة أنحاء المدينة .

وتكامل مع ذلك قيام المسئولين بباقى الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لإضفاء الشكل الجمالى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين خلال إحتفالاتهم بأيام العيد .

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الوحدات المحلية عيد الفطر المبارك عيد الفطر النظافة العامة رفع التراكمات والمخلفات محافظ أسوان