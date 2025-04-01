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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. محافظ الإسكندرية يتابع أجواء الاحتفال في ثاني أيام عيد الفطر المبارك

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، من داخل مركز السيطرة بالمحافظة، أجواء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، مؤكدا سيادته على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية والمرافق لضمان توفير أجواء آمنة ومنظمة لمواطني الإسكندرية خلال أيام العيد.

وأكد الفريق أحمد خالد على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة للمتابعة اللحظية لجميع الخدمات المقدمة والتأكد من تلبية احتياجات المواطنين.
كلف المسئولين بمركز السيطرة وغرفة العمليات بالمتابعة الفورية والتنسيق الكامل مع رؤساء الأحياء والمديريات الخدمية والمرافق وجميع الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ خلال فترة الاجازة.

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