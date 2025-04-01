إزالة فورية لبناء مخالف على أراضي زراعية بمساحة 700 متر بالحامول

تابع، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، جهود المراقبة العامة للتعاونيات بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول وجهاز حماية الأراضي، في تنفيذ قرار إزالة لبناء مخالف على أرض زراعية بجمعية العاشر من رمضان بقرية الأبعادية، عبارة عن سور بالبلوك الأبيض على مساحة (4 قراريط)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تحت إشراف المحاسب حاتم صبري سليمان، المراقب العام للتنمية والتعاونيات بكفرالشيخ، والمهندس ناصر الخزامي، رئيس جهاز حماية الأراضي بالحامول.

أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى ومدن المحافظة، للتصدي ومنع البناء المخالف بكافة أنواعه من المهد، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون، كما شدد على تكثيف حملات المرور الميداني، والمتابعة الدقيقة للتعامل الفوري مع كافة مخالفات، وإزالة أية مخالفات بناء جديدة فورًا بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

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