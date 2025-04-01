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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توافد مئات المصطافين لقضاء إجازة عيد الفطر بمصايف كفر الشيخ

بمصيف بلطيم

ملاهي مصيف بلطيم
ملاهي مصيف بلطيم
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تابع، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالمحافظة، حيث شهد مصيف بلطيم توافد المصطافين الذين قصدوا الميادين والملاهي والكورنيش للاستمتاع بجمال الطبيعة والطقس المعتدل والمياه النقية، وسط أجواء احتفالية مميزة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على استمرار متابعة جميع المرافق والخدمات في جميع مراكز ومدن المحافظة، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين والزوار، كما تواصل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة انعقادها المستمر، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالتنسيق مع الغرف الفرعية في مختلف المراكز والمدن، لمتابعة مستوى النظافة، وتوفير سبل الراحة للمواطنين والزوار في الحدائق والمتنزهات العامة.

ويعد مصيف بلطيم من أبرز مصايف الدلتا وأكثرها جذبًا للعائلات من مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتميز بهدوئه، وجمال وسحر طبيعته، ونقاء مياهه، ومستوى الأمان العالي، فضلًا عن أسعاره المعتدلة التي تجعله وجهة مناسبة لمختلف الفئات الاجتماعية، وقد شهد المصيف في الفترة الأخيرة عمليات تطوير شملت ستة شواطئ رئيسية، مع تحسين الخدمات والبنية التحتية لضمان راحة الزوار والمصطافين.

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