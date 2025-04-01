تشديد الرقابة على المحلات وحملات مكثفة لضبط الأسواق خلال أيام العيد بالمنيا

تابع المهندس عبّد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أعمال غرفة العمليات التي تم تشكيلها بالمديرية، و تكثيف المرور على المنشآت التموينية والمخابز البلدية والأسواق لضمان توافر السلع الأساسية وضبط أي تلاعب في الأسعار، كما تم متابعة محطات الوقود ومنافذ توزيع أسطوانات البوتاجاز، والتأكد من توافر المواد البترولية وسهولة حصول المواطنين على احتياجاتهم دون زحام أو نقص.



وفيما يخص الأسواق، تم المرور على منافذ بيع السلع والمخازن لضمان توفر المنتجات بالأسعار المناسبة والجودة المطلوبة، مع التأكد من صلاحيتها.



وفى ذات السياق، أسفرت الحملة التموينية التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، عن تحرير 9 محاضر مخالفة في قطاع المخابز البلدية، تضمنت محاضر لنقص الوزن، عدم الالتزام بالمواصفات، النظافة، عدم إصدار بون الصرف، وعدم وجود لوحة وميزان. كما تمكنت الحملة من ضبط 30 كجم من الأسماك المملحة (الفسيخ) غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في منطقتي شارع ناصر وشارع سعد زغلول، بالإضافة إلى 400 قطعة من الألعاب النارية المحظورة مجهولة المصدر بشارع التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



وفى بنى مزار، تم تحرير 20 محضرًا تموينيًا وصحيًا خلال حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، شملت المخالفات ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، عدم مراعاة الاشتراطات الصحية والنظافة العامة بأماكن تداول الغذاء، عدم الحصول على شهادات صحية، نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

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