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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ: ضبط 350 كيلو جرام من الأسماك المملحة غير صالحة

مشدداً بتكثيف المرور والرقابة على الأسواق

ضبط 350 أسماك ولحوم
ضبط 350 أسماك ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفرالشيخ
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وجه، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، لضمان جودة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، وفي هذا الإطار، نفذت مديرية الطب البيطري، بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، حملة تفتيشية استهدفت محلات بيع اللحوم والأسماك، والسوبر ماركت، والثلاجات بمختلف مراكز المحافظة، تحت إشراف الدكتور فتحي عبدالعال، وكيل وزارة الطب البيطري، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 265 كجم من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و50 كجم من اللحوم المفرومة غير مطابقة للمواصفات، و32.5 كجم من الأسماك الفاسدة، بالإضافة إلى 10 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير 9 محاضر بالمخالفات، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق، والتصدي لأي تجاوزات تؤثر على صحة المواطنين، كما شدد على ضرورة الإبلاغ عن المخالفات التموينية عبر الخط الساخن 114، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين.

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محافظ كفرالشيخ غير صالحة للاستهلاك الأدمي تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ضبط 350 أسماك ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفرالشيخ مديرية التموين بكفر الشيخ