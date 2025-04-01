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الثلاثاء 01 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الصناعة: من المقرر وصول عدد المحاور التنموية على النيل إلى 73 بحلول 2030

تنفيذ محاور تنموية
تنفيذ محاور تنموية علي النيل
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أصدرت وزارة الصناعة بيان اليوم ضمن خطتها الترويجية للمشروعات التنموية التي تنفذها , والتي من شأنها جذب الاستثمارت في هذه المشروعات , و تعريف المواطنين بالمعلومات عن مشروعات التي تنفذها الدولة , ومن هذه المشروعات الهامة و الحيوية “ المحاور التنموية على النيل” و شمل البيان الصادر عن وزارة الصناعة اليوم عن المحاور التنموية علي النيل ما يللي:- 
 

تنفيذ محاور علي النيل

1. تنفيذ  المحاور  التنموية على النيل يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في يونيو 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محاور عرضية متكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط . 

انشاء محاور تنموية 

2. قبل 2014  تم تنفيذ  38 كوبري ، وفي عام 2014 تم التخطيط لإنشاء 35 محورا جديدا على النيل منها 22 محور بالصعيد ، و من 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 18 محورا لتصبح عدد المحاور 56 محورا، وجار تنفيذ 17 محورا حتى عام 2030 ليصل إجمالي عدد المحاور إلى 73 محـورا وكوبري

انشاء محاور تنموية علي النيل

3.  هذه المشروعات العملاقة يتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية وطنية متخصصة وتوفر الالاف من فرص العمل للشباب .

تنفيذ محاور تنموية علي النيل 
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