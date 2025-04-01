محافظ بني سويف يكلف باستمرار رصد التعديات على الأراضي خلال أيام العيد

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء المدن والمراكز باستمرار جهود متابعة ورصد أية تعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة طوال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك تحسبًا لاستغلال فترة عطلة العيد في تنفيذ أية مخالفات أو تعديات من قبل بعض المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية لرصد أي محاولات للاستيلاء على الأراضي أو البناء العشوائي، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي تعديات يتم رصدها في المهد، مع التنسيق بين الأجهزة المعنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة دون تأخير.

وأكد المحافظ على أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا إلى أن هذه المتابعة المستمرة تأتي في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم، وعدم السماح بتمدد أي مخالفات قد تؤثر على التنمية المستدامة في المحافظة.