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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف أعمال نظافة الحدائق خلال عيد الفطر

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الحدائق والنظافة بمتابعة الاستعدادات النهائية للحدائق والمتنزهات العامة، لضمان جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ على أهمية تكثيف أعمال النظافة داخل الحدائق وأماكن التجمعات، ورفع المخلفات بشكل دوري لمنع أي تراكمات، مع توفير كافة الخدمات التي تسهم في راحة المواطنين أثناء تواجدهم في هذه الأماكن. كما شدد على ضرورة التأكد من صيانة الألعاب الخاصة بالأطفال، وإجراء مراجعات دورية لها حفاظًا على سلامتهم.

كما وجّه المحافظ المسؤولين بالمتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي ملاحظات تتعلق بالنظافة أو الخدمات العامة، والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، مع التعامل الفوري مع أي مخالفات وفقًا للقانون، بما يضمن قضاء المواطنين أوقاتهم خلال العيد في أجواء مريحة ومنظمة.

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