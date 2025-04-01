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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف يوجه باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق خلال عيد الفطر

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار خطة الاستعدادات الخاصة بهذه المناسبة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز لضمان جودة الخبز والتأكد من التزامها بالمواصفات القياسية، بالإضافة إلى متابعة محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وضمان صلاحية المنتجات للمواطنين.

وشدد المحافظ  على استمرار الحملات التموينية طوال أيام العيد وبعده، بهدف ضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين خاصة في كافة صور الغش التجاري.

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