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الخميس 03 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

خروج مصابي "وجبة الكشري" بالفيوم بعد استقرار الحالة الصحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد مصدر طبي بمسشفي الفيوم العام، استقرار الحالة الصحية لـ 8 مصابين  بالتسمم بعد تناولهم وجبة كشري
وأوضح المصدر الطبي، أن المصابين وصلوا للمستشفى وعليهم أعراض القيء والإسهال، وتم تقديم العلاج المناسب حتى استقرت حالتهم، وخرج ال 8 مصابين  عقب تماثلهم للشفاء .

وتابع المصدر أن نتائج تحليل عينات الوجبات التي تناولها المصابين، وذلك لتحديد السبب الدقيق وراء حالات التسمم التي أصابت الطلاب.

وأظهرت التحاليل الأولية أن الوجبة التي تناولها ال8 مصابين  تسببت في حالات هذيان، ولكن جميع الحالات مستقرة .


تعود تفاصيل الواقعه عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، يفيد بتلقيه بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم بتلقيهم استغاثة لنقل 3 أسر مصابة بحالة تسمم غذائى إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة 3 أسر من بينهم 6 أطفال، وبتبين أنهم مصابين بتسمم حاد، جراء تناولهم وجبة كشرى فاسدة من أحد المطاعم الشهيرة بمدينة الفيوم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتين إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة 8 أشخاص بينهم 6 أطفال، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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