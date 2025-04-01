محافظ بني سويف يوجه برفع درجة الطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار محتملة

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف برفع درجة الاستعداد والطوارئ بكافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية تحسبًا لسقوط أمطار محتملة خلال الأيام المقبلة، وذلك بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى احتمالية تعرض بعض المناطق لتغيرات مناخية قد تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأكد المحافظ على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل السريع والفعال مع أي مستجدات، مشددًا على جاهزية فرق الطوارئ وانتشار المعدات اللازمة لشفط المياه في المناطق المتوقع تأثرها، مع التأكد من تطهير مخرات السيول ومتابعة كفاءة بالوعات صرف مياه الأمطار في الشوارع والميادين الرئيسية، كما شدد على ضرورة التنسيق المستمر بين غرف العمليات بالوحدات المحلية وغرفة العمليات المركزية "مركز السيطرة" بديوان عام المحافظة، لضمان سرعة الاستجابة لأي طوارئ قد تحدث بسبب الأحوال الجوية.

ووجّه المحافظ رؤساء المدن والمراكز بضرورة المرور الميداني على مواقع تجمعات المياه السابقة والتأكد من كفاءة معدات الشفط وتوافر الوقود اللازم لها، مع رفع درجة الاستعداد في المستشفيات ووحدات الإسعاف لمواجهة أي حالات طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، كما شدد على ضرورة التنسيق بين شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين وعدم تأثرها بأي ظروف مناخية طارئة.