ضبط 98 مخالفة تموينية لمحالّ ومخابز ومستودعات في أول أيام عيد الفطر بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين من ضبط ٩٨ مخالفة تموينية في أول أيام عيد الفطر المبارك تنوعت بين التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بالمواصفات والأوزان المحددة للخبز.

وقد تم تحرير محاضر بجميع المخالفات من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن المعنية.

من جانبه أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حرص أجهزة المحافظة على توفير جميع احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى توجيه المسؤولين بالجهات المعنية لتشكيل لجان لمراقبة الأسواق والتأكد من استقرار توريد السلع وسلامة المواد المتداولة.

واطّلع محافظ الجيزة على تقرير المتابعة الخاص بمديرية التموين والتجارة الداخلية حول جهود الجهات المعنية خلال إجازة العيد والذي أشار إلى قيام أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتشكيل 20 لجنة لمتابعة الأسواق.

وقد تمكنت هذه اللجان من تسهيل توريد وعرض مختلف السلع التموينية خصوصًا السلع الاستراتيجية بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والأسماك، بالكميات الكافية التي تغطي احتياجات المواطنين.

كما أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة استقرار عمليات عرض أسطوانات البوتاجاز والخبز والتزام الجهات الموردة والباعة بالأسعار المعلنة مع ضبط المخالفين الي جانب استمرار تنظيم الحملات الدورية طوال إجازة عيد الفطر المبارك لتمشيط الأسواق وضبط المخالفات التموينية والتعامل معها.