مراكز شباب الشرقية تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين احتفالاً بعيد الفطر

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار " العيد احلى بمراكز شباب مصر " لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

أكد محافظ الشرقية على أهمية إستغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الإجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لإستثمار أوقات فراغهم ولممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات والإستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى إستمرار مراكز الشباب بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة في إستقبال المواطنين لممارسه الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية خلال أجازة عيد الفطر المبارك تنفيذاً للمبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار العيد أحلى بمراكز شباب مصر " ولإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مراكز شباب المحافظة على مدار اليوم الأول من عيد الفطر المبارك شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين للإستفادة من الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب والتي شملت فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة .