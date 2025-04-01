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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

القومي للمرأة يناقش خطط عمل خاصة بالقرى

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
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عقدت لجنة المرأة الريفية بالمجلس اجتماعها الدوري برئاسة  ماري لويس بشارة عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حيث أكدت  مارى لويس على أن الاجتماع ناقش التعاون مع أندية روتارى  لتنفيذ مشروع تدوير المخلفات الزراعية لانتاج السماد العضوى فى قرى محافظة الجيزة، والمقترح المقدم من منظمة العمل الدولية للتعاون فى مشروعات الاقتصاد البيئي بمحافظة دمياط، لافتة الى أن هذا النشاط سوف يتم بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس .

كما تضمن الاجتماع عرض نتائج زيارة مشروع قرى القليوبية والخطوات القادمة لتدريب السيدات على الانتاج خلال شهر ابريل القادم، كما تمت الإشارة الى أهمية تضمين مشروع إنتاج عسل النحل ومنتجاته ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها خاصة أن العائد الاقتصادى منها جيد للسيدات .

الإقتصاد البيئي المخلفات الزراعية تدوير المخلفات الزراعية لجنة المشروعات الصغيرة لجنة المرأة الريفية منظمة العمل الدولي منظمة العمل الدولية