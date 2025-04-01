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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بمناسبة عيد الفطر المبارك.. رجال الشرطة يشاركون المواطنين الاحتفالات وتوزيع الهدايا عليهم

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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قام رجال الشرطة بمشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الفطر المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع الورود والهدايا على المارة ومستقلى السيارات فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور الإجتماعى بجانب الدور الأمنى فى كافة المناسبات والإحتفالات.

وقد لاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بحلول عيد الفطر المبارك .. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين.

ويأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين من منطلق المسئولية الإجتماعية والحرص على التواصل مع المواطنين ومشاركتهم مظاهر الإحتفال بمختلف المناسبات.

احتفال الإحتفال بعيد الفطر الهدايا