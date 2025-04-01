القاهرة عنوانى يستعرض مشوار الخال عبد الرحمن الأبنودى على المسرح الصغير

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ضمن نشاطها الثقافى والفكرى لقاء من سلسلة أرواح فى المدينة الشهرية بعنوان ليلة الخال عبد الرحمن الأبنودى فى عيد ميلاده تقديم الكاتب الصحفى محمود التميمى والذى يستمر به مشروعه الثقافى (القاهرة عنوانى) وذلك فى السابعة مساء الجمعة ٤ أبريل على المسرح الصغير .

يتناول اللقاء المسيرة الفنية للشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الابنودى مع عرض وتحليل لمقاطع نادره من حواراته والأغانى التى كتبها وتعاون فيها مع كبار المطربين والملحنين كما يلقى الضوء على جهوده فى إبراز وتقديم السيرة الهلالية بالإضافة إلى التطرق لجوانب من حياته ونشأته وعلاقته بزملائه من المبدعين .

يذكر أن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي يعد أحد أهم رموز شعر العامية فى مصر وقد لقب بـالخال ، ولد في 11 ابريل 1938 وشهدت على يديه القصيدة العامية مرحلة إنتقالية مهمة في تاريخها تغنى بكلماته التي تنوعت ما بين العاطفى والوطنى والشعبى كبار المطربين كما كتب أغانى العديد من الأعمال الدرامية ، من أشهر أعماله السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء الصعيد ومن أشهر كتبه (أيامي الحلوة) ودواوينه الشعرية الأرض والعيال، الزحمة، عماليات، جوابات حراجى القط وغيرها، حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2001، ليصبح أول شاعر عامية مصري يفوز بها إضافة إلى جائزة محمود درويش للإبداع العربي لعام 2014 وتوفى في 21 أبريل 2015 بعد صراع مع المرض.

يشار أن سلسلة لقاءات أرواح فى المدينة تهدف لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين وأطلق من خلالها مشروع القاهرة عنوانى برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع النشاط الثقافي والفكرى فى دار الأوبرا المصرية .