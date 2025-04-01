اليوم.. "بوجلبان" يعقد مؤتمرًا للإعلان عن تفاصيل مباراته أمام سيمبا

يعقد اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقي المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني، والتي تجمعهم فى السادسة مساء غد الأربعاء، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية .

ويحضر المؤتمر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للفريق الاول للنادي المصري، و كريم العراقي لاعب الفريق البورسعيدي.

وعاد فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، الخميس الماضي، إلى تدريباته بمعسكره بالكلية الحربية، عقب انتهاء راحة الـ48 ساعة التي منحها أنيس بوجلبان المدير الفني للاعبين بعد مواجهة البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويقود المباراة طاقم تحكيم يضم المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه "موديبو ساماكي" كمساعد حكم أول، والبوركينابي "سيدو تياما" كمساعد حكم ثاني، فيما يقوم البوركينابي "جان أوتارا" بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى " ماريا ريفيت " من موريشيوس بمعاونة الكاميرونية "كارين فومو".