ads
الثلاثاء 01 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. "بوجلبان" يعقد مؤتمرًا للإعلان عن تفاصيل مباراته أمام سيمبا

انيس بوجلبان
انيس بوجلبان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعقد اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقي المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني، والتي تجمعهم فى السادسة مساء غد الأربعاء، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية .

ويحضر المؤتمر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للفريق الاول للنادي المصري، و كريم العراقي لاعب الفريق البورسعيدي.

وعاد فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، الخميس الماضي، إلى تدريباته بمعسكره بالكلية الحربية، عقب انتهاء راحة الـ48 ساعة التي منحها أنيس بوجلبان المدير الفني للاعبين  بعد مواجهة البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويقود المباراة  طاقم تحكيم يضم  المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه  "موديبو ساماكي" كمساعد حكم أول، والبوركينابي "سيدو تياما" كمساعد حكم ثاني، فيما يقوم البوركينابي  "جان أوتارا" بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى " ماريا ريفيت " من موريشيوس بمعاونة الكاميرونية "كارين فومو".

المصري البورسعيدي المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني كأس الكونفدرالية الأفريقية الكونفدرالية الفريق البورسعيدي