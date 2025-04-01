طريقة آمنة لتحضير الفسيخ فى المنزل بكل سهولة

يعد الفسيخ من الأطباق المصرية الشهرية وعادة ما يتم تجهيزه في إحتفالات الربيع وهو عبارة عن السمك البوري المملح و الذي يشمل تجفيف السمك ثم تمليحه حيث يجب إتباع طريقة أمنة عند تمليح الفيسخ حتي لا يسبب التسمم في حالة إعداد الفسيخ بطريقة غير صحيحة ولهذا اليكم طريقة عمل الفسيخ بكل امان والتى تتمثل فى الاتى :

في البداية عند شراء سمك البوري يجب أن تنتبه إلي شراء سمك حجمه كبير أفضل ثم غسل السمك جيداً حوالي 5– 6 مرات وترك السمك في المياه حتي يتحول لون الخياشيم إلي اللون الأبيض ثم ندخل بعد ذلك إلي مرحلة التجفيف والتي غالباً ما تستغرق ما لا يقل عن 24 ساعة ثم فرد السمك على ورق أبيض ليتم التجفيف وبعد مرورعدة ساعات يفضل تغير الورق وقلب السمك علي الجانب الأخرلكي يسمح للفسيخ بالتجفيف جيداً ثم مسك كل سمكة جيداً لوضع منديل بداخل خياشيم السمك ثم لف رأس السمك بالمنديل أيضاً للتخلص من أي سوائل ثم ترك السمك حتي يجف وتستغرق مرحلة التجفيف يوم كامل علي الأقل لذلك فضل شراء السمك ليلأ وتركه طوال اليوم التالي حتي يجف وفي صباح اليوم التالي يتم وضع طبق السمك بالقرب من نافذة المطبخ لكي يتم تهويته مع الحرص علي تغطيته حتي لا يتعرض للتلوث حتى تلاحظي بأن ملمس السمك أصبح جاف و أبيض و لكنه ليس لين مثل الأسماك الطازجة بمعني اوضح عند مسك السمك من الذيل سوف تلاحظ أنه ثابت و متماسك .

ثم تأتي المرحلة المقبلة وهي التمليح حيث يتم عمل الاتى

إمسكي السمكة من الذيل و إضغطي عليها قليلاً حتي يصبح اللحم طري وجهزي حوالي 3/4 كيلو جرام ملح خشن وإفتحي الخياشيم و قومي بملئها بالملح جيداً كما تري وبعد ذلك ضعي كل سمكة في مقابل الأخري في الطبق وزعي بقية الملح الموجودة معك بجوار و أعلي و أسفل السمك جيداً

وبعد الانتهاء من التمليح جهزي حوالي سبع أو ثمانية أكياس بلاستيك و البدء بلف السمك بكل كيس بمفرده حتي يتم الإنتهاء من الأكياس الموجودة معك و اللف جيداً بحيث لا تسمح بدخول الهواء ثم قومي بوضع الأسماك الملفوفة في مكان جاف و تركه في هذا المكان لمدة لا تقل عن خمس أيام لكي يضمن لكي توزيع الملح جيداً .

وبعد مرور خمسة أيام يمكنك فتح الفسيخ و سوف تلاحظي الرائحة النفاذة التي بدأت في الإنتشار و الظهوروعندما تري بأن شكل السمك البوري أصبح لون أبيض و براق فهذه علامة علي أنه تم تمليح الفسيخ جيداً وبعد ذلك قومي بفتح الفسيخ و نقعه في الليمون و البصل معاً لعدة ساعات للحصول علي النكهة الجيدة و التخلص من الميكروبات.