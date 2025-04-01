التنمية المحلية: حملات مستمرة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار

أكد خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنهم يواصلون الجهود المكثفة لمراقبة الأسواق وتوفير السلع الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تفتيش ورقابة مشددة للتأكد من ضبط الأسعار.

واضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تراقب الحدائق والملاهي العامة والخاصة بشكل دقيق لضمان سلامة الألعاب الخاصة بالأطفال، وكذلك الأمر بالنسبة للشواطئ، حيث تتابع توافر عمال الإنقاذ على الشواطئ بشكل مستمر طوال اليوم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن هناك لجنة من وزارة الموارد المائية والري مختصة بمتابعة المراسي والعائمات للتأكد من سلامتها ومراجعة معدلات التحميل والتراخيص، بهدف تعزيز سلامة الجميع خلال احتفالات عيد الفطر.