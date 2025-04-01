في ثاني أيام عيد الفطر.. مهرجان فواكه يجذب السائحين

نظم عدد من الفنادق السياحية بالغردقة، اليوم الثلاثاء، مهرجان الفواكه بمشاركة نزلاء الفنادق من السائحين الأجانب والمصريين الوافدين لقضاءاجازة عيدالفطر المبارك.

أقيم المهرجان على حمام السباحة، وشارك فيه فريق الترفيه بالفندق وقدم العديد من الفقرات الفنية،

وقدم المهرجان أنواعًا مختلفة من الفواكه والعصائر من الفواكه ، جذبت انظار السائحين من كل الجنسيات مع المصريين الذين يقضون اجازة عيد الفطر بالغردقة.

وأوضح مجيب حسين، نائب مدير أحد الفنادق بالغردقة، أن الفنادق ترفع شعار كامل العديد خلال عيد الفطر المبارك حيث تصل النسبة بالغردقة إلى 100% .

واشار حسين الى ان الفنادق تقدم برامج ترفيهية خلال اجازة عيد الفطر المبارك بالإضافة الى جذب السياح من كل الدول مع السياحة الداخلية التى تزور الفنادق حاليا بالتزامن مع اجازة عيدالفطر حيث يشهد الفندق وصول اكثر من 40 جنسية اوروبية .

وأشار ايمن غانم، مدير أحد الفنادق بالغردقة، إلى أن الفندق يقدم خلال العيد وجبات ترفيهية و اكلات من كل مطابخ العالم لإرضاء النزلاء بالإضافة إلى عمل مهرجانات الفواكه لجذب السياح بمشاركة العديد من الأقسام العاملة بالفنادق.

وأضاف الخبير السياحى محمد عيد الى ان منتجعات الغردقة تشهد إقبال كبير من الاشغالات مع اجازة عيد الفطر بالإضافة إلى الجنسيات المختلفة التى تصل للغردقة وتحتل الجنسية الألمانية المركز الأول فى السياحة الوافدة للغردقة تيلها البولندية والروسية والبلجكية والفرنسية والمصريين خلال إجازات الأعياد.

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