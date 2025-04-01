بحضور الرئيس السيسي.. طلاب جامعة قناة السويس يشاركون في احتفالات عيد الفطر بقاعة المنارة بالتجمع الخامس

صدّقت القيادة العامة لوزارة الدفاع على دعوة عدد من طلاب جامعة قناة السويس لحضور احتفالية وزارة الدفاع بعيد الفطر المبارك، ذلك في إطار احتفالات مصر بعيد الفطر المبارك، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وحرصًا من القوات المسلحة المصرية على تعزيز روح الولاء والانتماء لدى الشباب.

وجاء ذلك بالتنسيق مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، حيث أُقيمت الفعالية أمس الإثنين الموافق 31 مارس 2025 بقاعة المنارة بالتجمع الخامس.

هذا، وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي شعائر صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بمشاركة كبار رجال الدولة.

وعقب أداء الصلاة، شهد الرئيس احتفالية عيد الفطر بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، التي ضمت أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، وعددًا من مصابي القوات المسلحة والشرطة.

وتخللت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي بعنوان "ذكريات العيد"، تبعه تقديم كورال أطفال دار الأوبرا المصرية مجموعة من أغاني العيد، إلى جانب فقرة غنائية للفنان تامر عاشور وعرض فني للفنان سامح حسين بعنوان "قطايف".

وفي ذلك السياق، شارك في الاحتفالية 100 طالب وطالبة من أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور العقيد نادر عبد الحافظ، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وإشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، وبمشاركة الدكتور محمد الباز، منسق أسرة "طلاب من أجل مصر"، والدكتور أحمد كمال، مستشار النشاط الرياضي بالجامعة.

وتعليقًا على هذه المشاركة الهامة لطلاب الجامعة، أعرب الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن تقديره لهذه الدعوة الكريمة من القوات المسلحة، مؤكدًا دور الجامعة في دعم قيم الولاء والانتماء لدى طلابها.

وخلال الحفل، أشاد العميد أركان حرب أحمد مهدي، مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري للتربية العسكرية، بالمشاركة الفعالة لطلاب الجامعة، مؤكدًا أهمية هذه الفعاليات في ترسيخ القيم الوطنية لديهم.

وأثناء مشاركته في الفعاليات، أكد العقيد نادر عبد الحافظ، مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة قناة السويس، أن مشاركة الطلاب في هذه الاحتفالية تعكس وعيهم الوطني، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تساهم في تعميق إدراكهم لدور القوات المسلحة في حماية الوطن.

وبدوره، أوضح الدكتور أحمد كمال، مستشار النشاط الرياضي، أن الاحتفالية كانت فرصة لتعزيز روح الانتماء لدى الطلاب، مقدمًا شكره للقيادة العامة للقوات المسلحة على هذه الدعوة الكريمة.