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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 بحادث انقلاب ميكروباص بطريق جنيفة بالسويس

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لقى شخص مصرعه وأصيب ١٣ اخرين، اليوم الثلاثاء، بحادث انقلاب ميكروباص، بطريق جنيفه بمحافظة السويس- القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب سياره ميكروباص يحمل رقم" ل و أ 1234 "محمله بركاب بعد كوبري محور 30 يونيو ب 5 كيلو طريق جنيفه القاهره اتجاه القاهرة.

ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق الإسعاف بالسويس ١٠ سيارات إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث الي مجمع السويس الطبي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ابو النجا، مدير مجمع السويس الطبى،ان المصابين تم استقبلهم بقسم الطوارئ داخل المجمع ،لافتا أن أغلب الإصابات بين كسور من الدرجة الثانية و الثالثة و كدمات.

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