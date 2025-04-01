محافظ أسيوط يؤكد استمرار المتابعة للقطاعات الخدمية خلال عيد الفطر المبارك

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على أهمية إستمرار المتابعة الدقيقة لجميع القطاعات الخدمية بالمحافظة خلال عيد الفطر المبارك، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة المجالات مشيراً إلى أن المحافظة إتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل بشكل طبيعي في مختلف القطاعات، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة أبو العيون إبراهيم رئيس المركز قامت بمتابعة ميدانية لمتابعة لسير العمل في مشروع العبارات النهرية الزهراء بقرية مجريس، لضمان سير العمل بالشكل الأمثل وتسهيل نقل المواطنين بين ضفتي النيل وتوفير كافة وسائل الأمان لأهالي القرية حيث اطمأن رئيس المركز على سير العمل وتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الراحة لهم خلال أيام العيد.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف العمل وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان إستمرار الخدمة المتميزة للمواطنين في جميع المرافق والخدمات الحيوية، مؤكداً أن المحافظة تسعى لتحسين مستوى الحياة اليومية للمواطنين في مختلف المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وهي أرقام (114) أو (2135858/ 088) وأرقام (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.