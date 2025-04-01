قوافل التأمين الطبي تطوف شوارع وميادين دمياط خلال عيد الفطر

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك، والتى جاء من أبرزها إطلاق قوافل للتأمين الطبى بمدن دمياط و رأس البر ودمياط الجديدة وذلك إطار خطة وزارة الصحة والسكان، لتحقيق التأمين الطبى الشامل خلال فترة العيد .

حيث أشار الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة أن نقاط التمركز للقوافل "ميدان الساعة بمدينة دمياط، رأس البر بجوار مسجد الرحمة ، و دمياط الجديدة شارع الصعيدى"، وتتضمن عيادة طبية متنقلة تقدم الخدمات الطبية والخدمات الطارئة من خلال الكشف والعلاج بالمجان مع إحالة بعض الحالات التى يلزم تلقيها العلاج بالمستشفيات، فضلاً عن خدمات المبادرات الرئاسية "الصحة العامة"؛ مثل مبادرات دعم صحة المرأة وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف عن الاعتلال الكلوي و الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وكذلك تقديم خدمات التثقيف الصحى من خلال فرق التواصل المجتمعي ، وأشار مدير المديرية أن فاعليات التأمين الطبى تستمر طوال عيد الفطر المبارك يومياً من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة السابعة مساءً.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في دمياط برفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة للحالة القصوى خلال اجازة عيد الفطر المبارك؛ إذ قام بعقد غرفة الأزمات بمديرية الصحة برئاسته لمتابعة الوضع القائم بالمستشفيات على مدار الساعه، كذلك قام بمتابعة إتاحة الأسرة بالاقسام الداخلية و العنايات المركزة و كذلك مدى توفر الدعم اللوجيستي من الأدوية والمستلزمات الطبية و شدد على أنه يتم التنسيق المتواصل مع مرفق الاسعاف و بنك الدم الاقليمي لمواجهة أي أزمات لا قدر الله.

وتم انتظام العمل بالعيادات الخارجيه الصباحيه والمسائيه بالمقر الرئيسي بمستشفي راس البر المركزي وتواجد الفريق الطبي بأكمله تحت إشراف الدكتور احمد عريف مدير المستشفي والدكتورة شروق المنزلاوي رئيس فريق السلامه والصحه المهنيه بالمستشفى.