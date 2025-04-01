عيد دامٍ فى غزة ودمشق.. سقوط 3 شهداء بالقطاع ومقتل وإصابة 4 أشخاص فى هجوم بسوريا

دعا المسئول الكبير في حركة حماس سامي أبوزهري «كل من يستطيع حمل السلاح» للقتال في أي مكان ضد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة والسيطرة على الأراضي الفلسطينية.

وقال سامي أبوزهري، في بيان: «أمام هذه الخطة الشيطانية التي تجمع بين المجازر والمجاعة، يجب على أي شخص قادر على حمل السلاح في أي مكان في العالم أن يتحرك». لا تحتفظوا بمتفجرات، ولا برصاصة، ولا بسكين، ولا بحجر. فليكسر الجميع صمتهم.

وتعليقًا على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس إلى إلقاء السلاح وخروج قادتها من غزة، أكد أبوزهري أن هذه التصريحات «تعني أن هدف الحرب هو تطبيق خطَة ترامب للتهجير». وأضاف: «إزاء هذا المخطط الشيطاني، فإنَ على كل من يستطيع حمل السلاح في كل مكان بالعالم أن يتحرك، لا تدخروا عبوة أو رصاصة أو سكينًا أو حجرًا».

وكان بنيامين نتنياهو، قد كلف الموساد بالبحث عن دول توافق على قبول أعداد كبيرة من الفلسطينيين النازحين من غزة، حسبما نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن مسئولين إسرائيليين. وأكد مسئول أمريكي كبير سابق ومسئولان إسرائيليان كبيران أن محادثات جرت مع الصومال وجنوب السودان وإندونيسيا ودول أخرى، ولم يتضح حتى الآن مدى صحة هذه الاتصالات.

وتدفع إسرائيل بهذه الخطوة وخطوات أخرى لتشجيع «الخروج الطوعي» للفلسطينيين من غزة، بالتوازي مع تجدد الحرب وإصدار أوامر إخلاء للفلسطينيين من مناطق مختلفة في القطاع. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إنشاء وكالة خاصة مهمتها السماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة «طوعًا»، في قرار نددت به منظمة إسرائيلية غير حكومية مناهضة للاستيطان. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الاقتراح يتماشى مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه يريد أن يغادر الفلسطينيون طوعًا قطاع غزة.

في سياق متصل، اختلف موعد عيد الفطر فى الدول الإسلامية بين يومى الأحد والإثنين، تحول عيد الفطر في غزة إلى «يوم للوداع والجنازات» على وقع القصف الإسرائيلي المستمر، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الاثنين ثانى أيام عيد الفطر فى غزة، أن ٣ شهداء سقطوا في غارات جوية إسرائيلية على بلدة المصدر وسط قطاع غزة، واثنين آخرين شرق جباليا شمال القطاع.

وأضافت أن طفلًا أصيب أيضًا جراء سقوط طائرة مسيرة في ساحة مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» للنازحين في مخيم البريج وسط القطاع. وقالت الوكالة إن ٩٢١ مدنيا استشهدوا وأصيب ٢٠٥٤ منذ استئناف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في ١٨ مارس الماضي.

كما أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، بإخلاء معظم مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية، أفيخاى أدرعي، على موقع X، «من أجل سلامتكم، عليكم التوجه فورًا إلى الملاجئ في المواصي»، معلنًا استئناف القتال «بكثافة كبيرة للقضاء على قدرات المنظمات الإرهابية» في هذه المنطقة.

وفى أغلب الأحوال، فإن دعوات الإخلاء يليها هجوم مكثف يطال العديد من المدنيين ويزيد من عدد القتلى والمصابين ويدمر الأبنية الخاصة أو الحكومية.

من ناحية أخرى قتل شخص وأصيب ٣ جراء قيام مسلحين بإطلاق النار بشكل عشوائي داخل محل حلاقة في منطقة باب القنان بسوريا.



ووفقًا للمصادر، فقد وقع الهجوم تمام الساعة الثالثة فجرًا، حيث توقف المسلحان أمام المحل قبل أن يباشرا إطلاق النار على أكثر من عشرة شبان كانوا داخله.

وعقب الحادثة، تحركت قوات الأمن العام، ودخلت البلدة وانتشرت في الشارع العام في محاولة لضبط الأمن.

كما قُتل ٦ مدنيين وأُصيب عدد من الأشخاص في هجوم نفذته مجموعة مسلحة في قرية حرف بنمرة بريف بانياس، محافظة طرطوس.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المهاجمين رددوا شعارات طائفية وأطلقوا تهديدات مباشرة قبل تنفيذ الجريمة.

