البطريرك بورفيريوس في بيت لحم

استقبل المتروبوليت فنيذكتوس الوكيل البطريركي في مدينة بيت لحم، اليوم، البطريرك بورفيريوس، بطريرك صربيا، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية تعدّ الأولى من نوعها.

وقد حضر اللقاء أيضًا كهنة الرعية، حيث كان في استقبال الضيوف وفد من الكنيسة المحلية.

وقد تم الترحيب بالبطريرك بورفيريوس بحفاوة بالغة، في جوٍّ من الأخوة والمحبة المسيحية.

وتبادل الطرفان خلال اللقاء التهاني والتبريكات، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون الروحي والثقافي بين الكنائس.

كما تم التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين الكنيسة الصربية والبطريركية في فلسطين، مع التركيز على دعم القضايا المسيحية في المنطقة.





وشدد البطريرك بورفيريوس على أهمية الحفاظ على الهوية المسيحية في الأرض المقدسة، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة في تعزيز الحوار بين الأديان والتعاون المشترك.