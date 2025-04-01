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الثلاثاء 01 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

متى تنتهي إجازة عيد الفطر في القطاع العام والخاص والمصالح الحكومية؟

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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يتساءل الكثيرون خلال إجازة عيد الفطر المبارك، عن موعد انتهاء إجازة العيد في المصالح الحكومية والقطاع الخاص..

والإجابة في قرار رئيس مجلس الوزراء، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي،، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق ٢٩ من شهر مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال ١٤٤٦ هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية هو أول أيام شهر شوال ١٤٤٦ هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق ٢ من إبريل عام ٢٠٢٥.

وبناء على هذا يكون موعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك الأربعاء 2 إبريل 2025، وموعد العودة للعمل الخميس 3 إبريل 2025.

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