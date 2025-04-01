توافد الآلاف من المواطنين علي الحدائق والمنتزهات العامة في الشرقية احتفالا بالعيد

شهدت محافظة الشرقية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، إقبالاً ملحوظاً للمواطنين على الحدائق والمتنزهات والميادين لقضاء فرحة العيد مع أبنائهم وأسرهم وسط تكثيف أمني بمحيط الحدائق تحسبا لوقوع أعمال شغب أو عنف.

حيث شهدت حديقة الحيوان والمصرية بلازا بالزقازيق وحدائق الكفراوي ونادي الرواد والنادي الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان توافد عدد كبير من الأهالي والشباب والأطفال منذ الصباح.

كما شهدت حمامات السباحة والأندية والمتنزهات بمدينة الصالحية الجديدة زحاما كبيرا خاصة من الشباب والفتيات وانتشر الباعة الجائلين بمحيط الحدائق والمتنزهات لبيع ألعاب الأطفال والورود وسط الأغاني والرقص على أنغام الدي جي لإضفاء روح من البهجة والسرور بين الأهالي.

ومن جانبها كثفت الأجهزة الأمنية بالشرقية من تواجدها بمحيط الحدائق والمتنزهات وفى الشوارع والميادين العامة بالتنسيق مع قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة وحماية الآداب بمديرية الأمن تحت إشراف اللواء عمىو رؤوف مدير أمن الشرقية لمواجهة أى مظاهر للخروج عن الآداب العامة وللحد من ظاهرة التحرش، والقضاء عليها أثناء احتفالات المواطنين بالعيد، كما أنتشرت سيارات الإسعاف بمحيط أماكن الاحتفالات لتأمين الأهالي تحسباً لوقوع إصابات أثناء الاحتفالات.

ومن جانبه طالب المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالنزول لمواقف السيارات لمتابعتها وللوقوف على مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة بالتنسيق مع مديري المواقف والمرور لخلق منظومة انضباطية وتفادياً من انفلات الأوضاع واستغلال السائقين للمواطنين خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بوضع أكياس قمامة لتوزيعها على رواد الحدائق للحفاظ عليها نظيفة وجميلة لقضاء فرحتهم.