دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

يستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره فريق الهلال السوداني مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز على فريق الهلال السوداني لوضع قدم في الدور نصف النهائي من أجل الاستمرار في مشواره نحو الحفاظ على اللقب الإفريقي.

بينما يدخل فريق الهلال المباراة علي أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي في القاهرة قبل مواجهة الإياب بين الفريقين.



موعد مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال

ويتكون طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا من:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة).

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول).

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثان).

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع).

ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو).

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو).