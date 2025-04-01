نائب محافظ البحيرة يتابع سير العمل بمستشفيات كفر الدوار وأبو حمص| صور

أجري الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، جولة تفقدية، تابع خلالها إنتظام سير العمل بمستشفى أبو حمص المركزى والمستشفى الشاملة بكفر مرحبا للاطمئنان على جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى ومدى جاهزية المستشفيات خلال إجازة العيد بحضور الدكتور محمد مبارك، مدير مستشفى أبوحمص، الدكتور أحمد خضر، مدير مستشفى كفر الدوار

شملت الجولة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، وأقسام الأشعة بأنواعها (المقطعية، التليفزيونية، والعادية).

كما تفقد نائب محافظ البحيرة، صيدليات الطوارئ واطمئن على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والتقى بعدد من المرضى للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

تكثيف الجولات علي المستشفيات خلال عيد الفطر المبارك

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الجولات الميدانية خلال أيام عيد الفطر المبارك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الحيوية وضمان توافر كافة الاحتياجات الأساسية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر، مشددةً على ضرورة جاهزية المستشفيات والمرافق الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة وذلك في إطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطنين.