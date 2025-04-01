أضرار الفسيخ وكيفية تناوله بأمان

يعد يناول الفسيخ من الأطعمة التقليدية الشهيرة في مصر خلال احتفالات شم النسيم خاصة بعد شهر رمضان ولكن تناولهما ينطوي على بعض المخاطر الصحية خصوصًا بعد فترة الصيام وإليك أبرز المخاطر المحتملة وفقا لما نشرتة مجلة الهيئة الطبية .

1. التسمم الغذائي :إذا لم يكن معدًا بطريقة آمنة قد يحتوي على بكتيريا الكلوستريديوم بوتولينيوم والتي يمكن أن تسبب تسممًا خطيرًا قد يؤدي إلى شلل عضلي أو الوفاة.

2. ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب:يعد الفسيخ غنيان بالملح مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل وقد يشكل خطرًا على مرضى القلب والكلى.

3. اضطرابات الجهاز الهضمي : بسبب نسبة الملح العالية مما يسبب تهيج المعدة، الإسهال، الحموضة، والانتفاخ خصوصًا بعد رمضان حيث يكون الجهاز الهضمي غير معتاد على الأطعمة الثقيلة والمملحة.

4. التأثير على الكلى والكبد : يزيد الملح الزائد العبء على الكلى، مما قد يؤدي إلى تكوّن الحصوات أو تفاقم أمراض الكلى حيث يحتوى بعض الأسماك على معادن ثقيلة مثل الزئبق والتي تؤثر سلبًا على الكبد والجهاز العصبي .

ولذلك اليكم بعض النصائح لتقليل المخاطر :

اولاً الشراء من مصادر موثوقة لضمان النظافة والجودة ونقعهما في الماء أو الليمون والخل قبل التناول لتقليل كمية الملح وتناولهما بكميات معتدلة مع الخضروات والبصل لتقليل التأثير السلبي وشرب كميات كافية من الماء لتقليل آثار الملح على الجسم وتجنب تناولهما لمرضى القلب و الكلى الحوامل والأطفال لتجنب أي مضاعفات صحية.

واخيرًا إذا شعرت بأي أعراض تسمم؛ مثل الغثيان، القيء، ازدواج الرؤية أو صعوبة التنفس بعد تناول الفسيخ أو الرنجة، يجب التوجه إلى المستشفى فورًا.