الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة على البحرين والرياح المثيرة للرمال والأتربة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 50_70 كم /س وارتفاع الأمواج من 2_3 متر.

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء ثانى أيام عيد الفطر المبارك؛ حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشرقية ومعتدل على السواحل الغربية وحار على جنوب سيناء والصعيد ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم الثلاثاء نشاط رياح السواحل الشمالية الشرقية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة وتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وشمال الصعيد وتكون رعدية على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 13 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 20 درجة.