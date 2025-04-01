خلال يومين بعيد الفطر.. تحرير 178 مخالفة تموينية وضبط 3570 لعبة نارية بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إنه تم تحرير 178 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية التي شنتها الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية بالمحافظة لمتابعة انتظام سير العمل بالمنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز للتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار وتوافر كافة السلع الغذائية والأساسية.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 129 محضر مخالفات مخابز لوجود تلاعب نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة عدم الالتزام بمواعيد التشغيل ، و49 محضر مخالفات أسواق عدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر المعلن.

ومن أبرز المحضر التموينية تحرير 3 محاضر جنح بمركز منوف ضد أصحاب محلات بقالة بناحية بندر منوف وسدود لممارسة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل بقالة بناحية الراهب بمركز شبين الكوم لحيازته سلع محظور تداولها والاتجار فيها، وتم ضبط 3570 قطعة ألعاب نارية ومفرقات بالمخالفة لقرار وزير الداخلية رقم ١٨٧٢ لسنة ٢٠٠٤ ، فيما تم تحرير محضرين جنح بمركز بركة السبع أحدهما ضد صاحب محل جزارة وتم ضبط 25 كجم لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي وبدون مستندات مجهولة المصدر ، والأخر ضد صاحب محل بقالة لقيامه بعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم من الغش التجاري.

هذا وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التعاون الكامل مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.