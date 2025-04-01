مصطفى شعبان: ممدوح عبد العليم أبدع في تقديم شخصية الصعيدي.. ومشهد وفاة ابني كان الأصعب

استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في احتفالية خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مساء أمس الإثنين أول أيام العيد على شاشة قناة “الحياة” النجم مصطفى شعبان وأسرة مسلسل "حكيم باشا" وتحدثوا عن أسرار لا يعرفها أحد عن المسلسل الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة على قناة الحياة، ولأول مرة نتعرف على الحكايات والمواقف المثيرة التي حدثت خلف كواليس التصوير، وأغرب المواقف التي تعرض لها أبطال العمل.

وقال مصطفى شعبان: "أصعب مشهد بالنسبة لي كان مشهد وفاة ابني، وطلبت من المؤلف نشيل جملتين من الحوار عشان يكون في صمت أكثر. وكمان مشهد المواجهة مع ولاد العم كان صعبًا لأن كل واحد فيهم بيتكلم بتون معين، وأنت لازم تركز فيه وتكلمه بنفس التون مع الحفاظ على اللهجة".

وعلى جانب آخر، أوضح “شعبان”: "هناك عدد من أساتذة التمثيل وكبار الفنانين قدموا شخصية الصعيدي بشكل ممتاز ومحترف، ومنهم الأستاذ والفنان عبد الله غيث، الذي أبدع في تقديم دوره في 'ذئاب الجبل'. وأيضًا الفنان الكبير نور الشريف، والذي قدم دورا مهما بمسلسل "الرحالي"، بينما أطال النجم مصطفى شعبان في الإشادة والمدح بالفنان القدير الراحل ممدوح عبد العليم من خلال مسلسل " الضوء الشارد " وأبدع وقدم شخصية رائعة على الرغم من أنه عينيه خضرا وهناك الكثيرين كانوا ينتقدون هذا الأمر ويرون أنه لا يصلح، وحتى المسلسل وقتها أذيع عبر شاشة نايل تي في وعلى الرغم من ذلك قدم أداء مبهراً وطفرة في أداء شخصين الصعيدي وهو من أهم الفنانين الذين قدموا شخصية الصعيدي.