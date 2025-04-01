ما هي فوائد أكل الفسيخ والرنجة؟

تعد الرنجة والفسيخ من الأطعمة التقليدية الشهيرة خاصة في مصر خلال احتفالات شم النسيم رغم كونهما من الأسماك المملحة إلا أنهما يحتويان على فوائد غذائية عديدة عند تناولهما باعتدال وفقا لما نشرته مجلة الهيئة الطبية .

تعتبر الرنجة مصدرًا غنيًا بالبروتينات والأحماض الدهنية أوميغا-3 التي تعزز صحة القلب والدماغ كما أنها تحتوي على فيتامينات مثل B12 وD الضرورية للجهاز العصبي والمناعة أما الفسيخ فهو غني بالبروتينات والمعادن مثل الفوسفور التي تعزز صحة العظام.

ومع ذلك يجب الحذر من ارتفاع نسبة الأملاح فيهما مما قد يسبب ارتفاع ضغط الدم ومشاكل بالكلى لذا يفضل تناولهما مع الخضراوات وشرب الكثير من الماء.