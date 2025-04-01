مصدر مقرب لحزب الله يكشف هدف الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

أكد مصدر مقرب من حزب الله، أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل، أدان الرئيس اللبناني، الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرا إلى أن عدوان إسرائيل يتطلب حشد الأصدقاء لدعمنا.

‏وتابع الرئيس اللبناني، أن القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية يقتضي مزيدا من الوحدة الداخلية خلف الأهداف الوطنية، موضحا أن الغارة الإسرائيلية الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية يحمل إنذارا خطيرا للنوايا المبيتة تجاه لبنان.

