أمطار تضرب الإسكندرية في ثاني أيام عيد الفطر

شهدت محافظة الإسكندرية منذ قليل تساقط للأمطار الخفيفة على بعض الأحياء بها، بنسبة تصل إلى 10% كما هو متوقع خلال الساعات القادمة، وسط انخفاض في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1 مايو 2025، والتي سجلت 18 درجة.

ومن المتوقع أن يستمر تساقط الامطار من خفيف إلى متوسط خلال ساعات الظهيرة وحتى مساء اليوم، لتعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى، وسجلت سرعة الرياح 14 كم/ ساعة.

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك عن طقس ثانى أيام عيد الفطر المبارك حيث سيطرت الأجواء الغائمة وسط وجود غطاء سحابى على أغلب الأنحاء.

مع فرص لسقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومن المتوقع وجود نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وشهدت الإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية موجة حارة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 27 درجة مئوية، ونسب رطوبة تعدت 60%، وهذا ما جعل مواطني الإسكندرية اللجوء إلى شواطئها للاستمتاع بالمياه بعيدًا عن الشعور بالحر.